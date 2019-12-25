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في ذكرى ميلاده.. "أنور السادات" من السجن إلى تحرير مصر

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 02:38 م
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بوابة الفجر
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تحل اليوم الذكرى 101 على ميلاد الراحل محمد أنور السادات زعيم الحرب والسلام، الذي ولد في مثل هذا اليوم 25 ديسمبر عام 1918، وفي ميلاده نتذكر كيف تحول من معتقل في السجون إلى أعظم مكانة سياسية وشهدت مصر في عهده تحررها من العدوان ورفع شأن مصر.

وتخرج السادات في الكلية الحربية عام 1938 وألحق بسلاح المشاة بالإسكندرية، ثم نقل إلى منقباد وهناك التقى بالرئيس جمال عبد الناصر.

وانتقل في أول أكتوبر عام 1939 لسلاح الإشارة وبسبب اتصالاته بالألمان، تم القبض عليه وصدر في عام 1942 النطق الملكي السامي بالاستغناء عن خدماته واقتيد السادات بعد خلع الرتبة العسكرية عنه إلى سجن الأجانب ومنه إلى معتقل ماقوسه ثم معتقل الزيتون قرب القاهرة وهرب من المعتقل عام 1944 وظل مختبئا حتى عام 1945، حيث سقطت الأحكام العرفية وبذلك انتهى اعتقاله حسب القانون.

واتهم السادات في قضية مقتل أمين عثمان عام 1946 والذي كان صديقا للإنجليز ويدعم بقائهم في مصر وبعد قضاء31 شهرا بالسجن حكم عليه بالبراءة ثم التحق بعد ذلك بالعمل الصحفي، حيث عمل بجريدة المصور وأخذ في كتابة سلسلة مقالات دورية بعنوان 30 شهرا في السجن بقلم اليوزباشي أنور السادات كما مارس بعض الأعمال الحرة.

وعاد إلى القوات المسلحة برتبة يوزباشي عام 1950، وترقى إلى رتبة الصاغ 1950 ثم إلى رتبة البكباشي عام 1951، واختاره عبد الناصر عضوا بالهيئة التأسيسية لحركة الضباط الأحرار وشارك السادات في ثورة يوليو 1952 وألقى بيانها ومهمته كانت في ذلك الوقت الاستيلاء على الإذاعة كما حمل مع محمد نجيب إلى الإسكندرية الإنذار الذي وجهه الجيش إلى الملك للتنازل عن العرش.

وتولى السادات رئاسة مصر بعد الراحل جمال عبد الناصر في عام 1970، وقام بقيادة حركة التصحيح لمسار ثورة 23 يوليو في 15 مايو 1971، وأيضا قيادة مصر والعرب نحو تحقيق نصر حرب أكتوبر التي أدت إلى استرجاع الأراضي المصرية بالكامل، كما اتخذ قرار الانفتاح الاقتصادي الذي أعاد النظام الرأسمالي للاقتصاد المصري واستطاع فتح قناة السويس بعد ما كانت هدف للعدوان.

وتجدر الإشارة إلى أنه أسس الحزب الوطني الديمقراطي وترأسه وشارك في تأسيس حزب العمل الاشتراكي وانتهى حكم السادات باغتياله أثناء الاحتفال بذكرى حرب 6 أكتوبر عام 1981.

وعن طفولته فقد شهدت قرية أبو الكرمة مركز تلا محافظة المنوفية ميلاده، وعاش وسط أسرة تتكون 13 اخا واختا، والتحق بكتاب القرية ثم إلى مدرسة الأقباط الابتدائية بطوخ دلكا وحصل منها على الشهادة الابتدائية.

وانتقل مع أبيه إلى القاهرة بعد مقتل السير لي ستاك قائد الجيش الإنجليزي في السودان، حيث فرضت بريطانيا علي مصر عودة الجيش المصري من السودان، وقد كان والد السادات يعمل كاتبا بالمستشفى العسكري في السودان، والتحق السادات بالعديد من مدارس القاهرة منهم مدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية، مدرسة السلطان حسين بمصر الجديدة، مدرسة فؤاد الأول الثانوية ثم مدرسة رقى المعارف بشبرا وحصل من الأخيرة على الثانوية العامة، وقام مصطفى النحاس باشا رئيس وزراء مصر بمعاهدة 1936 مع بريطانيا والتي سمحت باتساع الجيش المصري ودخل على إثرها أنور السادات وجمال عبدالناصر ومجموعة كبيرة من رموز ثورة يوليو إلى الكلية الحربية.
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