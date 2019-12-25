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خطابات من اتحاد الكرة لمنع الموقوفين من حضور المباريات

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:45 م
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اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
محمد جمال
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خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم الجهات الأمنية المعنية بتأمين مباريات الدوري المصري من أجل منع الأشخاص الموقوفين من دخول المباريات من عدم الحضور المباريات.

وأرسل المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم وليد العطار، خطاب رسمي إلى إدارة الشركة الأفريقية المسئولة عن تأمين مباريات الدوري من أجل منع الشخصيات الواقع عليها عقوبات من لجنة الانضباط من حضور المباريات.

ويذكر أن لجنة الانضباط أصدرت صباح أمس الثلاثاء قرار بمنع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حضور مباريات فريقه 3 مباريات مع غرامة قدرها 100 الف جنيه، ولكن حضر رئيس القلعة البيضاء مباراة فريقه أمام الانتاج الحربي والتى انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

عقوبات لجنة الانضباط والأخلاق

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها أمس توقيع العقوبات التالية بعد الاطلاع على ما ورد في تقارير حكام ومراقبي المباريات وما وصل إليها من المدير التنفيذي ومدير إدارة المسابقات من مستندات:

- إيقاف رضا عبد العال المدير الفني لبلدية المحلة 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما ورد منه في حق حكم مباراة فريقه أمام غزل المحلة.

- إيقاف مصطفى محمد يوسف نايل المدير الإداري لفريق شركة أسيوط لتكرير البترول 10 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام الفيوم.

- ايقاف مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان مباراتين لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد لجنة الحكام.

- توبيخ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لما بدر منه من انتقادات ضد التحكيم وتحذيره بفرض عقوبة في حالة تكرار ذلك.

- منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة ثلاث مباريات وغرامة 100 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام وحكم مباراة فريقه أمام سموحة.

- ايقاف علاء الدين مصطفى سالم مدلك فريق المصري 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام بيراميدز

- منع السيد فرج عامر رئيس نادي سموحة من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم مباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات تسئ لطاقم الحكام الذي أدار مباراة فريقه أمام أسوان.
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