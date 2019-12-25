Advertisements
Advertisements
Advertisements

"أبو وردة " يعقد لقاء موسع مع القيادات والعاملين بكهرباء سوهاج

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:14 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد صلاح
Advertisements

يعقد، عصر اليوم، المهندس سامى أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء لقاء موسع مع رئيس وقيادات قطاع توزيع كهرباء سوهاج بحضور لفيف من العاملين بمختلف الادارات والهندسات التابعة لقطاع سوهاج.

يأتى هذا في اطار متابعته لكافة رئيس الشركة لمعدلات سير العمل بقطاعات الشركة المختلفة، والوقوف على المشاكل والصعوبات التى تواجه العاملين بمختلف الادارات والهندسات التابعة للقطاع، خاصة ان قطاع سوهاج يعتبر أكبر قطاع بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بإجمالى عدد مشتركين يقترب من مليون و400 الف مشترك.

وعلى هامش زيارته لسوهاج، يلتقى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج الجديد لبحث واستعراض اوجه التعاون بين المحافظة والشركة وتنسيق الرؤى والجهود بين الطرفين بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بالاضاقة لاستعراض القرى التى تم اختيارها ضمن مبادرة "حياة كريمة"الهادفة لتطوير الشبكات الكهربائية من محولات ومغذيات واسلاك وكابلات وغيرها من المهمات الكهربائية لضمان تقديم افضل جودة من التيار الكهربائي لمختلف المناطق بمحافظات صعيد مصر.


Advertisements

أخبار تهمك

حرب بين الأهلي والزمالك على الصفقة الشتوية

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من وزارة الري حول تطورات مفاوضات سد النهضة

منذ 35 دقيقة

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

الآن

عاجل.. فايلر يفجر مفاجأة نارية ويقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

ساسي يرد على مشادته مع مرتضى منصور (صورة)

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تقارير اسبانية: نيمار يضع شرطا للتنازل عن قضيته أمام برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول الراحلين عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. غرق شوارع ومحال وتوقف حركة الصيد في دمياط (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. اشتعال أزمة بين الأهلي وكهربا بسبب الطمع

منذ يوم

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 10 ساعات

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

منذ حوالي 21 ساعة

تعليق ساخر من عمرو أديب على فايلر واكتساح الأهلي للاتحاد

منذ يوم

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول HD

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| نتيجة مباراة ليفربول| ملخص وأهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي| مشاهدة بث مباشر ليفربول live

الآن

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش ليفربول LIVER

الآن
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
04:45 م

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

عاجل.. أول الراحلين عن الأهلي في يناير

10:29 ص

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

04:19 ص

ساسي يرد على مشادته مع مرتضى منصور (صورة)

11:19 ص

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

06:20 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status