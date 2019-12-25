"أبو وردة " يعقد لقاء موسع مع القيادات والعاملين بكهرباء سوهاج





يعقد، عصر اليوم، المهندس سامى أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء لقاء موسع مع رئيس وقيادات قطاع توزيع كهرباء سوهاج بحضور لفيف من العاملين بمختلف الادارات والهندسات التابعة لقطاع سوهاج.





يأتى هذا في اطار متابعته لكافة رئيس الشركة لمعدلات سير العمل بقطاعات الشركة المختلفة، والوقوف على المشاكل والصعوبات التى تواجه العاملين بمختلف الادارات والهندسات التابعة للقطاع، خاصة ان قطاع سوهاج يعتبر أكبر قطاع بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بإجمالى عدد مشتركين يقترب من مليون و400 الف مشترك.





وعلى هامش زيارته لسوهاج، يلتقى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج الجديد لبحث واستعراض اوجه التعاون بين المحافظة والشركة وتنسيق الرؤى والجهود بين الطرفين بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بالاضاقة لاستعراض القرى التى تم اختيارها ضمن مبادرة "حياة كريمة"الهادفة لتطوير الشبكات الكهربائية من محولات ومغذيات واسلاك وكابلات وغيرها من المهمات الكهربائية لضمان تقديم افضل جودة من التيار الكهربائي لمختلف المناطق بمحافظات صعيد مصر.







