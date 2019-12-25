سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 25-12-2019 مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه خلال التعاملات الصباحية للبنوك المصرية اليوم الاربعاء، 25-12-2019 ، حيث يواصل السعر تراجعه في معظم البنوك ليسجل أقل من 5 جنيها على مستوى سعر الشراء، وكان سعر الريال حقق سعر الريال السعودى تراجعا بنحو 10.5% أمام الجنيه خلال عام 2019 وذلك مع تحسن التدفقات الأجنبية للسوق المحلى.





سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.26 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع ، ويقوم البنك المركزى المصرى بحساب سعر الدولار بناءا على متوسطات اسعار تداول العملة الأمريكية أمام الجنيه بالبنوك المصرية





سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

بلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.25 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى بنك مصر

بلغ سعر الريال فى بنك مصر 4.26 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى بنك البركة

سجل سعر الريال فى بنك القاهرة 4.19 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى بنك الأسكندرية

سجل سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة 4.23 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

سجل سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة 4.24جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي

سجل سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة 16.25 جنيه للشراء و 16.35 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

سجل سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة 4.23 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع







