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ترامب: كان "شرفًا" لي أن أظهر في فيلم "Home Alone 2"

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:44 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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قبل وقت طويل من الإقامة في البيت الأبيض، ظهر دونالد ترامب في فيلم "Home Alone 2" - وهو منعطف على الشاشة الكبيرة التي وصفها بأنها "شرف".

وتحدث ترامب مع أفراد الجيش المنتشرين، وسأله أحدهم عن ظهوره في فيلم عيد الميلاد.

قال ترامب، الذي حصل للتو على فندق بلازا في نيويورك، حيث تم تصوير عدة مشاهد للفيلم عام 1992، إنها نجاح كبير في عيد الميلاد، ولقد كنت أصغر سنًا بقليل، بعبارة ملطفة. مضيفًا، لقد تبين أنها حققت نجاحًا كبيرًا بشكل واضح.

قال الرئيس الذي ظهر لفترة وجيزة في الفيلم: "إنه لشرف لي أن أشارك في شيء كهذا".

وفي الفيلم، يكافح كيفن الصغير - الذي يلعبه ماكولاي كولكين وفصله عن والديه مرة أخرى - لإيجاد طريقه عبر الفندق المذهب.

وتوقف رجل يرتدي معطفا طويلا أسود وربطة عنق حمراء ليطلب منه توجيهات إلى اللوبي.

ادعى الممثل مات دامون في مقابلة أجريت معه عام 2017 مع هوليوود ريبورتر أن رجل الأعمال سيسمح بتصوير الأفلام في مبانيه طالما حصل على جزء منها.

وبالتالي، فإن ترامب - في معظم الوقت يلاعب نفسه - في اعتمادات حوالي 20 فيلمًا، بما في ذلك "Zoolander"، و"Sex and City".

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