أكرم حسني لعمرو يوسف :"في انتظارك رمضان2020"





حيث نشر الصورة الدعائية للمسلسل، وعلق على الصورة قائلاً: "ملحقناش نشبع منك في شخصية صلاح الدين في الحرب العالمية التالتة، معانا مسلسل كامل بقا نستمتع فيه بشخصية عظيمة زي خالد بن الوليد، في انتظارك رمضان ٢٠٢٠".





وفي سياق آخر، مسلسل "خالد بن الوليد"، من المقرر عرضه في رمضان2020، وهو مأخوذ عن عبقرية خالد للكاتب الكبير عباس محمود العقاد، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز،



مشاركة أكرم حسني في رمضان 2020



يُشار أنَّ الفنان أكرم حسني يستعد حاليًا لتصوير مسلسله الجديد "تيمون وبومبا"، والمسلسل من تأليف أيمن وتار، إنتاج وائل عبدالله، بطولة أحمد فهمى، أكرم حسني، ومن المقرر عرضه في رمضان 2020.





والجدير بالذكر أنَّ أكرم سيشارك في موسم الرياض الحالي، وذلك بمسرحية "عطل فني"، والمسرحية من المُقرر عرضها يوم ٨ يناير القادم علي مسرح بكر الشدي البوليفارد، والمسرحية بطولة أكرم حسني، شيكو، هشام ماجد، آيتن عامر، نشوي مصطفي، إسماعيل فرغلي، أوتاكا، إنتاج وتأليف أمير طعيمة، إخراج أوتاكا.







حرص الفنان أكرم حسني على تهنئة صديقه الفنان عمرو يوسف بمسلسله الجديد الذي يحمل "خالد بن الوليد"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".