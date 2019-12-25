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محافظ بني سويف يسلم 51 جهازًا تعويضيًا لذوي القدرات (صور)

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:35 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
احمد فتحي الدسوقي
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سّلم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف اليوم الاربعاء، أجهزة تعويضية وكراسي متحركة لـ51 شخصًا من ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء مركز ومدينة ناصر، ضمن مبادرة "تضامن وتكاتف" التي تنفذها المحافظة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، والمجتمع المدني "جمعيات أهلية وقطاع خاص ومتطوعين".

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بالتنسيق مع مديرية التضامن بالساحة الشعبية بمدينة ناصر، وذلك في حضور النائبان: هشام مجدي، وعبد الحكيم مسعود، عضوي مجلس النواب، إحسان أبوزيد، وكيل وزارة التضامن، ومحمد صفوت، مدير عام خدمة المواطنين بالمحافظة، وسيد سعد، مدير شؤون ذوي الإعاقة بالمحافظة، وأحمد سرور، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وسط حضور مسؤولي المجتمع المدني، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة وعدد من الشباب وأهالى مركز ومدينة ناصر.

وأشار المحافظ إلى سعى المحافظة لخدمة ذوي الإعاقة قائلًا: "أنا بحب أن أسميهم بذوي الهمم، فهم الفئة التي تضرب دائما أروع الأملثة في مواجهة التحديات وصنع المعجزات، وحبهم لوطنهم" مشيرًا إلى عدد من الخطوات العملية لتلبية احتياجاتهم مثل العمل على توفير العلاج اللازم لبعض الحالات والبرامج التدريبية والتأهيلية المطلوبة لتمكينهم في ممارسة حياتهم بشكل شبه طبيعي، وإعداد قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتدشين موقع إليكتروني يتناول كل ما يتعلق بهذه الفئة الهامة، فضلًا عن تنفيذ مبادرة بني سويف محافظة صديقة لذوي الإعاقة من خلال اتاحة المنشآت العامة.

وِأشار المحافظ، إلى أنه تقرر وضع الإشتراطات والتسهيلات اللازمة في كل المشروعات الخدمية التي سيتم انشائها أو الجاري تنفيذها، مع انشاء ممرات للأشخاص ذوي الاعاقة في المنشأت الخدمية على مستوى المحافظة.

وقالت إحسان أبوزيد، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى: أن الوزارة هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ المبادرة، والتي من خلالها "اليوم" تسليم الدفعة الرابعة من الأجهزة التعويضية بـ51 جهاز على ذوي الإعاقة من أبناء مركز ومدينة ناصر، وشملت: 40 كرسي متحرك، و3 سماعات أذن طبية، و5 عصا كفيف، و3 جهاز شلل، مشيرة إلى أن الحالات المستفيدة تم اختيارها عن طريق اللجنة المشكلة من المحافظة للمتابعة والإشراف على تنفيذ المبادرة.
محافظ بني سويف يسلم 51 جهازًا تعويضيًا لذوي القدرات (صور)
محافظ بني سويف يسلم 51 جهازًا تعويضيًا لذوي القدرات (صور)
محافظ بني سويف يسلم 51 جهازًا تعويضيًا لذوي القدرات (صور)
محافظ بني سويف يسلم 51 جهازًا تعويضيًا لذوي القدرات (صور)
محافظ بني سويف يسلم 51 جهازًا تعويضيًا لذوي القدرات (صور)
محافظ بني سويف يسلم 51 جهازًا تعويضيًا لذوي القدرات (صور)
محافظ بني سويف يسلم 51 جهازًا تعويضيًا لذوي القدرات (صور)
محافظ بني سويف يسلم 51 جهازًا تعويضيًا لذوي القدرات (صور)
محافظ بني سويف يسلم 51 جهازًا تعويضيًا لذوي القدرات (صور)
محافظ بني سويف يسلم 51 جهازًا تعويضيًا لذوي القدرات (صور)
محافظ بني سويف يسلم 51 جهازًا تعويضيًا لذوي القدرات (صور)
محافظ بني سويف يسلم 51 جهازًا تعويضيًا لذوي القدرات (صور)
محافظ بني سويف يسلم 51 جهازًا تعويضيًا لذوي القدرات (صور)
محافظ بني سويف يسلم 51 جهازًا تعويضيًا لذوي القدرات (صور)
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