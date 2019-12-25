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"الرائحة الكريهة" تقود الشرطة للعثور على جثة مسن بالمطرية

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:33 م
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بوابة الفجر
داليا عادل
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عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن القاهرة، على جثة مسن داخل شقته بنطاق قسم شرطة المطرية، وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن القاهرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن القاهرة، إخطارا من الرائد محمود الحسيني معاون أول مباحث قسم شرطة المطرية بتلقي بلاغ من أحد الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من أحد الشقق بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم وبكسر الباب تم العثور على "إبراهيم. ن" في العقد الخامس من عمره مسجى على الأرض.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف تفاصيل وملابسات الواقعة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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