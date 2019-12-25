ياسر إبراهيم يعلن جاهزيته لموقعة بلاتينيوم بدوري الأبطال

انتظم ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.



وتعافى مدافع الأهلي من الإصابة التي لحقت به بشد في العضلة الضامة في مران الأهلي قبل مباراة الفريق الأحمر أمام حرس الحدود.



وأعلن ياسر جاهزيته لمباراة الأهلي المقبلة أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي المقرر لها يوم السبت المقبل.



واستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم الأربعاء عقب الراحة التي حصل عليها الفريق الأحمر لمدة 24 ساعة عقب الفوز على الاتحاد السكندري أول أمس الاثنين بأربعة أهداف نظيفة في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.



ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي يوم السبت المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.