Advertisements
Advertisements
Advertisements

ياسر إبراهيم يعلن جاهزيته لموقعة بلاتينيوم بدوري الأبطال

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:31 م
Advertisements
ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم
علي نبوي
Advertisements
انتظم ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتعافى مدافع الأهلي من الإصابة التي لحقت به بشد في العضلة الضامة في مران الأهلي قبل مباراة الفريق الأحمر أمام حرس الحدود.

وأعلن ياسر جاهزيته لمباراة الأهلي المقبلة أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي المقرر لها يوم السبت المقبل.

واستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم الأربعاء عقب الراحة التي حصل عليها الفريق الأحمر لمدة 24 ساعة عقب الفوز على الاتحاد السكندري أول أمس الاثنين بأربعة أهداف نظيفة في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي يوم السبت المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ياسر إبراهيم آلف

أخبار تهمك

عاجل.. غرق شوارع ومحال وتوقف حركة الصيد في دمياط (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. اشتعال أزمة بين الأهلي وكهربا بسبب الطمع

منذ يوم

عاجل.. فايلر يفجر مفاجأة نارية ويقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

حرب بين الأهلي والزمالك على الصفقة الشتوية

منذ حوالي 5 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش ليفربول LIVER

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| نتيجة مباراة ليفربول| ملخص وأهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي| مشاهدة بث مباشر ليفربول live

الآن

ساسي يرد على مشادته مع مرتضى منصور (صورة)

منذ ساعتين و 38 دقيقة

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من وزارة الري حول تطورات مفاوضات سد النهضة

منذ 37 دقيقة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول HD

الآن

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 10 ساعات

تعليق ساخر من عمرو أديب على فايلر واكتساح الأهلي للاتحاد

منذ يوم

تقارير اسبانية: نيمار يضع شرطا للتنازل عن قضيته أمام برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول الراحلين عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

الآن

موضوعات متعلقة

انتظام رباعي الأهلي في التدريبات

أزارو ينتظم في مران الأهلي استعدادًا لمواجهة كانو سبورت

تقسيمة قوية في مران الأهلي وفايلر يُصوب الأخطاء استعدادًا لكانو سبورت

بعد غياب طويل.. ثنائي الأهلي ينتظم في التدريبات الجماعية

عاجل- خبر سار في الأهلي قبل موقعة الزمالك

فايلر يعقد محاضرة بالفيديو مع لاعبي الأهلي لدراسة بلاتينيوم

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
04:45 م

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

عاجل.. أول الراحلين عن الأهلي في يناير

10:29 ص

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

04:19 ص

ساسي يرد على مشادته مع مرتضى منصور (صورة)

11:19 ص

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

06:20 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status