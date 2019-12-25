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محافظ الدقهلية يستقبل قائد الفرقة السابعة بالجيش الثاني الميداني (صور)

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:31 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمكتبه، ظهر اليوم، اللواء هاني سعيد قائد الفرقة السابعة بالجيش الثاني الميداني والوفد المرافق له.

جائت الزيارة لتقديم التهنئة على ثقة القيادة السياسية في المحافظ وتوليه منصب محافظ الدقهلية بحضور العقيد تامر العوضي المستشار العسكري للمحافظة.

وأعرب قائد الفرقة السابعة عن سعادته البالغة لتولي الدكتور أيمن مختار محافظًا للدقهلية التي تعد من أكبر محافظات مصر من حيث المساحة وعدد السكان.

وأشار محافظ الدقهلية إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لديه إصرار قوي لتمكين الشباب من القيادة في مختلف مؤسسات الدولة وتدريب الشباب علي فن القيادة لخلق جيل ثاني وثالث لتولي مسئولية قيادة مصر في المستقبل.
محافظ الدقهلية يستقبل قائد الفرقة السابعة بالجيش الثاني الميداني (صور)
محافظ الدقهلية يستقبل قائد الفرقة السابعة بالجيش الثاني الميداني (صور)
محافظ الدقهلية يستقبل قائد الفرقة السابعة بالجيش الثاني الميداني (صور)
محافظ الدقهلية يستقبل قائد الفرقة السابعة بالجيش الثاني الميداني (صور)
محافظ الدقهلية يستقبل قائد الفرقة السابعة بالجيش الثاني الميداني (صور)
محافظ الدقهلية يستقبل قائد الفرقة السابعة بالجيش الثاني الميداني (صور)
محافظ الدقهلية يستقبل قائد الفرقة السابعة بالجيش الثاني الميداني (صور)
محافظ الدقهلية يستقبل قائد الفرقة السابعة بالجيش الثاني الميداني (صور)
محافظ الدقهلية يستقبل قائد الفرقة السابعة بالجيش الثاني الميداني (صور)
محافظ الدقهلية يستقبل قائد الفرقة السابعة بالجيش الثاني الميداني (صور)
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