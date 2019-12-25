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ربيعة يغيب عن تدريبات الأهلي الجماعية ويكتفي بالتأهيل

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:27 م
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رامي ربيعة
رامي ربيعة
علي نبوي
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اكتفى رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتدريبات تأهيلية وبدنية في الجيم والجري حول الملعب على هامش المران الجماعي للفريق اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وخاض ربيعة جانب من التدريبات البدنية والتأهيل تحت إشراف طارق عبد العزيز اخصائي التأهيل بالفريق وذلك ضمن برنامج العلاجي الذي يخضع له خلال الفترة الحالية

ويعاني ربيعة من إجهاد في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري الممتاز والتي فاز فيها المارد الأحمر برباعية نظيفة.



واستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم الأربعاء عقب الراحة التي حصل عليها الفريق الأحمر لمدة 24 ساعة عقب الفوز على الاتحاد السكندري أول أمس الاثنين بأربعة أهداف نظيفة في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي يوم السبت المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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