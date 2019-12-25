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35788 طالبًا يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القناة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:24 م
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر | محافظات
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أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، أن العمل يسير على قدم وساق، وذلك استعدادا لموسم امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث تستعد الجامعة لاستقبال ٣٥٧٨٨ طالب وطالبة داخل ١٧ كلية.

وأشارت الدكتورة ماجدة هجرس، الى ضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات استعدادا لبدء الامتحانات في الرابع من يناير القادم وطالبت بضرورة اعلان ضوابط الامتحانات للطلاب فى أماكن اللجان وأماكن تجمع الطلاب والتأكيد على الكليات بتذليل كافه العقبات امام الطلاب لحسن سير العملية الامتحانية.

حيث تفقدت، رئيسة جامعة القناة، اليوم الأربعاء، استعدادات كليات الجامعة لبدء الامتحانات، رافقها الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، والدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والمهندسة هبه أمام مدير عام الإدارة الهندسية.
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