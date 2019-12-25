كهربا يشارك في التدريبات الجماعية بالأهلي للمرة الأولى

انتظم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الجديد في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقامة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.



وشارك كهربا في المران الجماعي للمرة الأولى منذ انضمامه للأهلي في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.



وكان كهربا قد اكتفى بخوض تدريبات منفردة عقب انضمامه رسميًا للأهلي، لتجهيزه قبل مشاركته في التدريبات الجماعية.



واستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم الأربعاء عقب الراحة التي حصل عليها الفريق الأحمر لمدة 24 ساعة عقب الفوز على الاتحاد السكندري أول أمس الاثنين بأربعة أهداف نظيفة في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.



ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي يوم السبت المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.