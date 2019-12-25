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خبير اقتصادي: مجمع الإنتاج الحيواني بالفيوم سيخفض أسعار اللحوم

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:23 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات التنموية الكبيرة والتي تهتم بها الدولة؛ لأنها تحقق إنتاجا وطنيا من اللحوم والألبان التي تلبي احتياجات السوق المحلية، مع العمل على تطوير مجازر الإنتاج الحيواني لفتح آفات تصديرية للخارج.

وأوضح "أبو زيد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن مشروع مجمع الانتاج الحيواني بالفيوم يساهم في تقليل الفجوة الغذائية في أحد أهم مصادر البروتين الحيواني، وتساهم في توفير اللحوم بكميات وأسعار وجودة مناسبة وفي متناول المواطن، وأن يكون لديه أريحية في شراء اللحوم والألبان.

وتابع مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن التكامل بين مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني، وتوفير السماد من مخلفات الإنتاج الحيواني يكون لها مساهمة عديدة، منوهًا إلى أن مساهمة القطاع الخاص هامة ومطلوبة في هذه المرحلة باعتباره شريك أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
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