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عاجل.. إصابة أزارو في مران الأهلي

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:21 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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تعرض وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة خلال مران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.


وجاءت إصابة أزارو عبارة عن كدمة قويك في القدم بعد التحام قوي مع زميله محمد عبد المنعم مدافع فريق الشباب.

وخرج أزارو من ملعب التمرين حيث خضع لفحص طبي وعاد بعدها لاستكمال المران بشكل طبيعي.


واستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم الأربعاء عقب الراحة التي حصل عليها الفريق الأحمر لمدة 24 ساعة عقب الفوز على الاتحاد السكندري أول أمس الاثنين بأربعة أهداف نظيفة في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي يوم السبت المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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