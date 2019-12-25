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بيان عاجل من وزارة الري حول تطورات مفاوضات سد النهضة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:19 م
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وزير الري
وزير الري
وكالات
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كشفت وزارة الموارد المائية والري، حقيقة المساس بحصة مصر من مياه النيل، على هامش مفاوضات سد النهضة الجارية حاليًا.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء: "تناولت بعض وسائل الإعلام المغرضة بعض المعلومات المغلوطة عن تناقص حصة مصر من المياه إلى 35 مليار متر مكعب، ولذا لزم التوضيح أن مصر تطالب بتدفق 40 مليار متر مكعب سنويًا من النيل الأزرق، وهو متوسط إيراد النيل الأزرق أثناء فترات الجفاف والجفاف الممتد مثلما حدث خلال الفترة من عام 1979 إلى عام 1987 في ظل أن المقترح الإثيوبي يطالب بمرور 35 مليار متر مكعب سنويًا من النيل الأزرق خلال فترات الملء فقط وخلال فترات الجفاف والجفاف الممتد.. النيل الأزرق يمثل أحد روافد هضبتي الحبشة والبحيرات، وهو رافد من أربعة روافد رئيسية تغذى نهر النيل".
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الكلمات المفتاحية

وزارة الري مفاوضات سد النهضة سد النهضة

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