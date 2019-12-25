مسافرون: دخول أسواق سياحية جديدة يزيد من نسب الإشغالات

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن الإشغالات الفندقية خلال أعياد رأس السنة الميلادية ستكون مرتفعة بشكل كبير مقارنة بالأعوام الماضية في مصر في ظل عودة السياحة الألمانية إلى شرم الشيخ، وكذلك تدفقات السياح الخليجيين والمصريين في الخارج لقضاء أجازات نصف العام.





وأضاف الدكتور عاطف عبد اللطيف في تصريحات صحفية له اليوم، أن ما قامت به مصر ممثلة في القيادة السياسية وجولات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية وعودة الأمن والاستقرار في ربوع مصر ونشاط وزارة السياحة والمشاركة المتميزة من القطاع الخاص السياحي في البورصات السياحية العالمية وفتح أسواق سياحية جديدة كل هذا، كان له دور كبير في تحقيق طفرة سياحية حقيقية في مصر خلال عام 2019 وهو دفعة قوية لمزيد من التدفقات السياحية خلال 2020.





وحول الإشغالات الحالية بالمنتجعات السياحية المصرية عبد اللطيف أن نسب الإشغالات تصل في شرم الشيخ 75٪ حاليا والغردقة ومرسي علم من ٨٥ ٪ إلي ٩٠ ٪ والأقصر وأسوان 75% والقاهرة 100% والإسكندرية 80%.، وتوقع عاطف عبد اللطيف أن ترتفع نسب الإشغالات الحالية بالفنادق إلى 90% بمختلف المدن السياحية خلال ليلة رأس السنة.





وأضاف عاطف أن هناك أسواق جديدة حاليا في مصر مثل أذربيجان وكازاخستان وأوكرانيا والبلطيق وجورجيا ولاتفيا ولتوانيا وصربيا بجانب السياحة الأساسية من ألمانيا وإيطاليا خاصة في شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وكذلك بدأت في العودة السياحة الفرنسية والإنجليزية وهناك تواجد للسياحة الصينية والهندية.





وعن منطقة البحر الأحمر بشكل خاص نوه عاطف إلى تواجد الألمان والإنجليز وبلجيكا وإيطاليا وهولندا وجنسيات من أسواق جديدة مثل السياحة الفنلندية والصربية والكرواتية والدول الاسكندنافية.





أما في الأقصر وأسوان توجد السياحة الألمانية والأسبانية والفرنسية فهي المسيطرة ويليها وفود سياحية من الصين واليابان وكوريا الجنوبية.





واقترح عاطف بضرورة التنسيق بين وزارتي السياحة والآثار ووزارة الطيران المدني من خلال وضع خطة قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأجل لتوفير رحلات طيران تجذب السياح من الدول التي نستهدف منها سياحة لمصر وأعداد برامج سياحية مشتركة بالتنسيق بينهم وبين القطاع الخاص شاملة الإقامة والتنقلات والبرنامج الترفيهي حتى يتم عزف سيمفونية رائعة في تنشيط السياحة الى مصر من مختلف دول العالم.





وأشار عاطف عبد اللطيف الى ضرورة الاهتمام بإدخال التطور التكنولوجي الهائل الذي يحدث في العالم في السياحة المصرية والاعتماد على الأساليب التكنولوجية المتطورة في جذب السياحة والتسويق لها أيضا مع الاهتمام بعنصر التدريب البشري وإعداد حملات تسويقية تخاطب العقول الأجنبية للتسويق للمقاصد السياحية عالميًا.





وأوضح رئيس جمعية مسافرون أن الطريق أصبح ممهدا لعودة السياحة بقوة خلال الفترة الحالية بفضل جهود القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وما يقوم به من جولات مكوكية في العالم كله وحالة الاستقرار والأمن والأمان التي تعيشها مصر وأيضا ما يتم من مبادرات من البنك المركزي لدعم السياحة وعودة السياحة الألمانية والانفتاح على كثير من الأسواق الجديدة.



