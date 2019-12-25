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فرجاني ساسي يوضح حقيقة "توبيخ" رئيس نادي الزمالك له

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:11 م
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فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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قام الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط نادي الزمالك، بنشر تغريدة "مزورة" له تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن هذا الأكونت "Fake".

ونشر فرجاني ساسي تغريده له، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات "تويتر"، قائلًا: "ليست حقيقية"، وتضمنت التغريدة "المزورة" أنه  تعرض لإهانة لفظية من رئيس نادى الزمالك وصلت للبصق رغم صمته على تأخر مستحقاته واحترامه لفارق السن بينه وبين مرتضى منصور، معلناً الرحيل عن القلعة البيضاء في أقرب وقت، وهي التصريحات التي نفاها نجم نسور قرطاج حرصًا على علاقته بجماهير الزمالك.

وعاتب رئيس نادى الزمالك، اللاعب فرجاني ساسي بعد هبوط مستواه فى الفترة الأخيرة، وبالتحديد بعد هزيمة الفارس الأبيض أمام طلائع الجيش بنتيجة 3/2 في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال رئيس نادي الزمالك لفرجاني خلال جلسته مع اللاعبين: "زعلان منك يا فرجاني بالتحديد لأنك حاجة تانية خالص، ولو مش بنحبك ومقدرين موهبتك ما كناش تحملنا قيمة عقدك لتستمر مع الفريق".

كما طلب رئيس نادي الزمالك من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أن يتعامل مع اللاعبين بكل حزم وقوة، واستبعاد المقصرين وإبلاغ الإدارة عن أى لاعب لا يقوم بواجباته خلال التدريبات أو المباريات، متمنيًا أن يكونوا جميعًا يدًا واحدة.
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