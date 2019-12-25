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كل ما احن ادمع" مفاجأة حسن نصير في الكريسماس

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:13 م
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بوابة الفجر
نور طلعت
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يستعد الفنان حسن نصير لطرح اغنيته الجديدة " كل ما احن ادمع" خلال الايام المقبلة، وذلك احتفالا بموسم اعياد الميلاد"الكريسماس".

"كل ما احن ادمع" من كلمات فاروق رشاد والحان سهل ومن توزيع يحيي يوسف وجيتارات مصطفى أصلان، تسجيل صوت ماهر صلاح، ماستر Emre Kiral.

و يراهن صناع الاغنية عليه خاصة وانها سوف تمثل مفاجأة للجمهور كونها مختلفة عن نوعية الاغاني التي يتم طرحها في ذلك الموسم الذي يشهد تواجد كبار النجوم.

وتعد الاغنية باكروة انتاج شركة 360 production للانتاج الفني لصاحبها فاروق رشاد والتي وضعت خطة فنية للتعاقد مع عدد من النجوم الشابة والاصوات القوية خلال الفترة المقبلة وتقديمهم من خلال اعمال فنية محترمة، تتفق مع رؤية الشركة في سوق الغناء والتي تتماشي مع احدث التطورات في مجال الموسيقي.

كان آخر ألبومات حسن نصير "ما بين الناس" الذى ضم 14 أغنية وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.
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الكلمات المفتاحية

كل محن ادمع كريس راس السنة احتفالات راس النسة آلف

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