ضبط كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة داخل "محل شهير" بالمرج





وعثر بداخل المحل على 1.450 طن لحوم مجمدة، 650 كيلو دهون، 256 كيلو لحوم ضأن، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



وجار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط 2 طن لحوم فاسدة داخل محل بالمرج.وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة تمكن ضباط إدارة مباحث التموين من ضبط "خ. س"، 22 سنة، صاحب محل لفرم اللحوم بدائرة قسم شرطة المرج ومقيم بذات العنوان لإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية " لحوم " مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق غاشًا بذلك جمهور المستهلكين ومحققًا أرباح غير مشروعة.