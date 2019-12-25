ضبط عصابة تخصصت في سرقة اللوحات الإعلانية بالطرق السريعة



وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم وبحوزتهم بندقية خرطوش عيار 16مم، عدد 3 طلقات من ذات العيار " فرد خرطوش عيار 12مم، طلقتان من ذات العيار "، 2 لوحة إعلانية كبيرة الحجم بمساحة 18×9 متر تابعتان لشركة للدعاية والإعلان الكائنة بطريق المنصورية الجيزة.





وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات وما أسفر عنه الضبط أيدوها، واعترفوا بسرقة اللوحتان المضبوطتان بحوزتهم بذات الأسلوب من مدخل طريق العين السخنه ـ دائرة قسم شرطة القطامية وأضافوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع.





وباستدعاء "أحمد. م"، 36 عاما، المدير التنفيذي للشركة تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة وأضاف بعدم قيامه بتحرير محاضر بواقعتين السرقة.



وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة، وتطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من حوادث أخرى.

ألقى ضباط مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة اللوحات الإعلانية الخاص بشركات الدعاية المثبتة بالطرق السريعة بأسلوب "الفك" بمصر القديمة.وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة مفادها أن كل من "إيهاب. ش"، 25 سنة، عاطل، "محمد. ع"، 28 سنة، عاطل، و"كريم. ن"، 26 سنة، عاطل يكونون فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في سرقة اللوحات الإعلانية الخاص بشركات الدعاية المثبتة بالطرق السريعة بأسلوب " الفك " بقصد التصرف فيها بالبيع وأنهم وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.