حزب مستقبل وطن يهنئ الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد

حرص فؤاد القاضي، أمين العمل الجماهيري لحزب مستقبل وطن، على تهنئة الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد.





وقال "القاضي"، في تصريح خاص لـ"الفجر" أنه تم القيام بحملة نظافة في محيط كنائس منطقة الظاهر، استعدادا لمراسم الاحتفال بعيد الميلاد، مقدمًا التهاني للشعب المصري، مؤكدا على أن الشعب سيظل في ود ومحبة.





ومن ناحية أخرى حرص فؤاد القاضى، على حضور احتفالات عيد الميلاد بكاتدرائية المارونى، وكاتدرائية سيدة الوردية للسريان الكاثوليك، وكاتدرائية القيامة للروم الكاثوليك.





واحتفلت الكنائس الكاثوليكية والإنجيلية والروم الأرثوذكس، اليوم الأربعاء، بعيد الميلاد المجيد، بينما تحتفل البروتستانتية به يوم 5 من يناير المقبل، ليأتي أآخر من يحتفل به هو الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث يترأس قداس العيد مساء يوم 6 من يناير المُقبل.



