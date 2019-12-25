تفاصيل تحطم طائرة هليكوبتر روسية في منطقة كراسنويارسك وإصابة 15

سقطت طائرة هليكوبتر تابعة لشركة كراسنويارسك إيرلاينز على متنها 24 شخصاً أثناء اقلاعها من مطار في مستوطنة بيكيت النائية بسبب إعصار ثلجي أضر بذيل الطائرة.





وقال ممثل الإدارة الإقليمية لوزارة الصحة: "أُصيب ستة أشخاص. أربعة منهم يخضعون للفحص من قبل الأطباء، واثنان آخران يخضعان للجراحة. يتم تقييم حالة جميع المصابين على أنها معتدلة، ولديهم في الغالب كسور".





وأضاف مسؤول الصحة، أن عدد الجرحى في الحادث ارتفع فيما بعد إلى 15 شخص.





وذكرت خدمات الطوارئ المحلية، أن ثلاثة أشخاص على الأقل أُصيبوا عندما سقت المروحية بقوة، وأنه تم إرسال قبطان الطائرة إلى المستشفى.





وقال القسم الإقليمي بوزارة الطوارئ للصحفيين، إن عمال الإنقاذ يعملون في الموقع باستخدام خمس وحدات من المعدات.





الطائرة Mi-8، التي أطلق عليها اسم Hip من قبل حلف الناتو، هي طائرة هليكوبتر متوسطة التوربينات مصممة في الاتحاد السوفيتي وتستخدم على نطاق واسع في روسيا كطائرة نقل. أصبحت عمليات الهبوط القاسية وغيرها من الحوادث التي تنطوي على طائرات الهليكوبتر من طراز Mi-8 شائعة إلى حد ما في روسيا في الأشهر الأخيرة.





وفي سياق منفصل، تحطمت طائرة من طراز "سو-57" بالقرب من كومسومولسك أون أمور في إقليم خاباروفسك الروسي، وفقًا لما أكده مصدر عسكري، يوم الثلاثاء.





وقال المصدر، في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "سبب سقوط الطائرة هو عطل، وخطأ الطيار".





وأضاف: "كان يتم اختبار المحرك، وتمكن الطيار من القفز، ونقلته مروحية من طراز مي-8 إلى المصنع".





وسقطت الطائرة "سو-57"، المعروفة أيضا باسم "تي-50"، على بعد حوالي 120 كيلو مترا من مطار دجيموجوي.