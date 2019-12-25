جلسة الخطيب تحسم الصفقة الثانية للأهلي

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي خلال الساعات القادمة لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بتسويق اللاعبين وحسم صفقة جديدة في الشتاء.









وينوي الخطيب الاجتماع مع أمير توفيق لمناقشة ملفات تسويق لاعبي الفريق فيما يتعلق بالعروض المقدمة لهم سواء من الأندية المحلية أو الأوروبية وفي مقدمتهم الأنجولى جيرالدو وصلاح محسن وصالح جمعة وعمار حمدى.









ويناقش الخطيب مع أمير توفيق ملف النيجري بليسنج إليكى ليكى مهاجم لوزيرن السويسرى والذي بات مرشح بقوة للانضمام للأهلي بعد حسم صفقة كهربا في الأيام الماضية.









ووصل الخطيب مساء أمس الثلاثاء قادماً من فرنسا بعد رحلة علاجية خارج البلاد للتعافي من آلام الظهر.



