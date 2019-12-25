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البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:07 م
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
ماريان عيد
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زار البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بمصر، ورئيس مجلس الاساقفة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

كما رافق البابا تواضروس، وفد كنسي ضم عددا من الأساقفة والمطارنة وذلك فى صباح اليوم بمقر بطريركية الأقباط الكاثوليك بالقاهرة.

كما يستقبل الأنبا إبراهيم إسحق، جميع المهنئين بعيد الميلاد المجيد، بمقر بطريركية الأقباط الكاثوليك بكوبري القبة.

ومن المقرر أن يزور البابا بعد ذلك مقر بطريركية الروم الأرثوذكس بوسط القاهرة، لتقديم التهنئة للبابا ثيؤدوروس الثاني بطريرك الروم الأرثوذكس بالإسكندرية وعموم أفريقيا، بالمناسبة ذاتها.

وكانت الكنائس الكاثوليكية والأسقفية والروم الأرثوذكس أقامت قداسات عيد الميلاد احتفالا به طبقا لتقويم الكنائس الغربية يوم 25 ديسمبر.
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المهنئين

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