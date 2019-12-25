التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام وادي دجلة

يخوض فريق بيراميدز مواجهة هامة مساء اليوم الأربعاء وذلك عندما يواجه ضيفه وادي دجلة في السابعة والنصف مساءَ على ستاد الدفاع الجوي بالجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.



ويسعى رجال المدرب عبد العزيز عبد الشافي لاستعادة نغمة الانتصارات والتي غابت عن الفريق في الفترة الأخيرة.



واستقر زيزو على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام وادي دجلة والذي من المتوقع أن يكون على النحو التالي :-



حراسة المرمي: المهدي سليمان.



خط الدفاع: محمد حمدي وعبدالله بكري وعمر جابر وأحمد أيمن منصور.



خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" وإيريك تراوري وأحمد توفيق واسلام عيسي وعبد الله السعيد.



خط الهجوم: جون أنطوي.

