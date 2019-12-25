السيسي يٌجري جولة تفقدية لمشروعات الإنتاج الحيواني بالفيوم

أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة تفقدية لمشروعات الإنتاج الحيواني المتكاملة بالفيوم.



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم.



ويستهدف هذا المجمع، تقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني والعمل على توفيره بالكميات والجودة، لتكون الأسعار مناسبة وفي متناول المواطن.



كما يهدف المُجمع إلى تحقيق القيمة المضافة بالاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة، وذلك عن طريق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيواني ومشروعات الإنتاج الزراعي.



ويتيح المشروع، العديد من فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمي، كما يضم المشروع مزارع لتربية الماشية بمختلف أنواعها ومجازر آلية حديثة متكاملة ومصانع لمختلف منتجات الألبان.

