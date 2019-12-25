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هكذا احتفلت شيريهان بالعام الجديد

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:04 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرصت الفنانة شيريهان على تهنئة محبيها بمناسبة عيد الميلاد المجيد و الكريسماس، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


حيث نشرت صورة جديدة لها، ظهرت في الصورة وهي جالسة أمام شجرة الكريسماس، وارتدت تي شيرت باللون الأسود وبنطلون باللون الأبيض، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها، وعلقت شريهان على الصورة قائلة: "أتمنى لكم عيد ميلاد مجيد،الله يبارك موسم أعيادكم بكل السلام والحب والفرح".


والجدير بالذكر أنَّ الفنانة شريهان، تستعد حاليًا لعمل مسرحى جديد يحمل اسم "كوكو شانيل"، يكتب لها السيناريو والحوار والأغانى مدحت العدل، ومن إخراج هادى الباجورى.


ولدت شيرهان في القاهرة لعائلة متوسطة الحال، والدها كان يعمل بالمحاماة، كانت تحب الرقص والغناء منذ صغرها، فقامت بتعلم رقص الباليه، ودرست شريهان الحقوق، وحبها الشديد للفن جعلها تصبح راقصة استعراضية وممثلة محترفة حيث تلقت دروس خاصة بالرقص التعبيري ورقص الباليه في مدارس في باريس، دخلت شريهان عالم الفوازير عام 1985، ولمعت فيه و أصبحت أول فنانة استعراضية في مصر لأدائها العالي لسنوات متتالية.

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