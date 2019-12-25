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فى ذكرى ميلاد نعيمة الصغير.. تعرف تفاصي حلمها في مجال الغناء

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:03 م
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بوابة الفجر
رباب مصطفي
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تعتبر الفنانة نعيمة الصغير، من حموات السينما المصرية بشكل عام، من فنانين الزمن الجميل، وتمتلك مسيرة سينمائية طويلة، حيث قامت بتقديم العديد من الأعمال الفنية، منها الدراما، والسينما، والمسرح، وتميزت فى دور غير الأدوار المعتادة" العجوز المتصابية".

وفى هذا التقرير يستعرض لكم "الفجر الفنى"، أبرز المحطات للفنانة نعيمة الصغير خلال مشوارها فى الوسط الفني:

ولدت الفنانة نعيمة الصغير فى الأسكندرية 25 ديسمبر 1931، ويرجع لقبها " الصغير" نسبة إلى زوجها محمد الصغير، أما أسمها كامل نعيمة عبد المجيد عبد الجواد، ويرجع فضل إكتشافها إلى المخرج الراحل حسن الإمام، وبدأت مشوارها الفني كمونولوجيست مع زوجها محمد الصغير، بعد ذلك عملت فى فرقة إبراهيم حمودة وإسماعيل بس وبدأت أعمالها السينمائية فى الاربعينيات، وقضت مسيرتها التلفزيونية على حياتها.

دخلت الفنانة نعيمة الصغير الوسط الفني بعد مشاركتها فى فيلم " الشقة من حق الزوجة":

‏حيث شاركت الفنانة نعيمة الصغير فى بطولة فيلم" الشقة من حق الزوجة"، وأثارت ضجة كبيرة وسط جمهورها، ولفت الأنظار إليها لظهورها فى دور بطولى مميز،فى عام 1985،من بطولة محمود عبد العزيز، معالى زايد وجورج سيدهم، وعبدالله فرغلى، إخراج عمر عبد العزيز، تأليف فراج إسماعيل .

وعند تميزها فى دور بطولة فيلم"الشقة من حق الزوجة"تم اشتراكها فى أكثر من عمل بطولى مثل" القاهرة 30"، وفيلم" الزوجة الثانية" وفيلم"بدور"، وفيلم" مولد يا دنيا" .

فيلم"القاهرة 30"، كان من أولى بطولاتها، وبطولة سعاد حسني، حمدى أحمد، عبد المنعم إبراهيم، أحمد مظهر، وفيلم" الزوجة الثانية"، سعاد حسني، شكري سرحان، صلاح منصور، سناء جميل، إخراج صلاح أبو سيف، ،فيلم" بدور" بطولة نجلاء فتحي، محمود ياسين، مجدي وهبة، فيلم "مولد يا دنيا" بطولة عفاف راضي،محمود ياسين، وحسن مصطفي، فيلم " اليتيمين" وفيلم" سونيا والمجنون"، وعليش دخل الجيش .

وكانت الفنانة نعيمة الصغير، تحلم أن تغني مثل أم كلثوم، وكبار المطربين فى مصر .

توفيت نعيمة الصغير في 20 أكتوبر 1991 عن عمرها 60 عاما .
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