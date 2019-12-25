شفط مياه الأمطار من الطريق الصحراوي بالإسكندرية (صور)



وشهد الحشاش سحب تجمعات مياه الأمطار وتحقيق السيولة المرورية بالطريق الصحراوي وكوبري الثروة السمكية، والكيلو ٢٣.٥ وأمام مسجد الفرقان ومدخل عبد القادر وأسفل كوبري مرغم.



وأكد علي مسئولي الصرف الصحي بسرعة التعامل وشفط جميع تجمعات الأمطار من الأماكن التي تعرضت لتراكم مياه الأمطار، والعمل المستمر حتى لا يتاثر المواطنين من ذلك.



وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بشركة الصرف الصحي للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.



وتعطلت الدراسة بجميع المدارس وجامعات الإسكندرية، اليوم، بقرار من اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية والدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، حفاظًا على حياة الطلاب.







تابع اللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، برفقة اللواء سمير صدقي رئيس حي العامرية أول، رفع تجمعات مياه الأمطار بالمناطق الساخنة بنطاق الحي، وذلك بعد رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار الحالية.