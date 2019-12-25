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تفاصيل اليوم الأول للقافلة التنموية الشاملة بجامعة عين شمس (صور)

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:55 ص
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
آية حمروشي
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شهدت فعاليات اليوم الأول لقافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بمحافظة أسيوط، مشاركة الهيئة العامة لتعليم الكبار ومركز تعليم الكبار بالجامعة بحضور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وذلك تحت رعاية محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس واللواء أركان حرب أيمن نعيم قائد المنطقة الجنوبية العسكرية واللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

حيث تم فتح ٢٢ فصل لمحو الأمية بنظام التعاقد الحر في قرية النخيلة مقر القافلة، والقرى المجاورة لها، تحت إشراف فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظة وكذلك تم تسليم (٤٣ شهادة محو أمية) للمتحررين بمطرانية أبنوب والفتح، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات التنظيمية وفقًا لتعليمات الهيئة العامة لتعليم الكبار. 

كما تم تسليم بعض الهدايا العينية للمتحررات من الأمية، وذلك بمقر مطرانية أبانوب والفتح، تحفيزًا لهن لمواصلة التعلم في المراحل التالية وأيضا عقدت الهيئة العامة لتعليم الكبار اختبارات فورية لاستخراج الشهادات لعدد ٦٨ فرد حيث يتم تسليم شهادات فورية للناجحين ويتم إلحاق الراسبين بفصول تنشيطية لرفع المستوى.

تفاصيل اليوم الأول للقافلة التنموية الشاملة بجامعة عين شمس (صور)
تفاصيل اليوم الأول للقافلة التنموية الشاملة بجامعة عين شمس (صور)
تفاصيل اليوم الأول للقافلة التنموية الشاملة بجامعة عين شمس (صور)
تفاصيل اليوم الأول للقافلة التنموية الشاملة بجامعة عين شمس (صور)
تفاصيل اليوم الأول للقافلة التنموية الشاملة بجامعة عين شمس (صور)
تفاصيل اليوم الأول للقافلة التنموية الشاملة بجامعة عين شمس (صور)
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