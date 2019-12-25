إدارة برشلونة تستعد بقوة للميركاتو الصيفي القادم

بدأ مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، التخطيط مبكرًا من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأشارت بعض التقارير الصحفية الإسبانية، صباح اليوم أن الفريق الكتالوني، سيضع ضمن أولوياته التعاقد مع لاعب الفريق السابق البرازيلي نيمار دا سيلفا صانع ألعاب باريس سان جيرمان الفرنسي، مع بداية الموسم الجديد.





وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية" إن عودة نيمار لملعب كامب نو، ستكون مشروطة بإستمراره في تقديم مستوى مميز رفقة سان جيرمان، حتى نهاية الموسم.





وأكدت أن وضع نيمار بشأن العودة إلى كامب نو في الميركاتو المقبل يختلف عن الصيف الماضي؛ لأنه سابقًا كان القرار يعود لإدارة سان جيرمان، والتي بالغت في الشروط المالية، للسماح برحيل اللاعب البرازيلي.





وأشارت "موندو" إلى أن برشلونة سيلجأ مباشرة لاستغلال لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لفسخ عقد نيمار مع سان جيرمان، بعد أن يكون اللاعب قد أكمل موسمه الثالث مع ناديه.





وأوضحت الصحيفة، إلى أن برشلونة سيعتمد هذه المرة على فسخ العقد بين اللاعب وناديه تحت بند "فترة الحماية" الذي يمنح اللاعب حق الرحيل عن ناديه، مقابل دفع تعويض بعد انتهاء 3 مواسم، والتي ستُقدر بقيمة 180 مليون يورو، وفقًا لأموال انتقال اللاعب إلى سان جيرمان.





واختتمت الصحيفة، إلى أنه في حالة إذا عاد نيمار إلى برشلونة، فإنه سيستكمل العقد الذي فسخه مع النادي الكتالوني، ويحصل على راتب السنة الرابعة 24 مليون يورو.





وكان نيمار، قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى الفريق الكتالوني، إلا أن تعنت ناديه الباريسي بشأن المبالغة المادية في الصفقة حال دون إتمامها.