أمطار وبرودة.. تفاصيل طقس اليوم وردجات الحرارة في الـ72 ساعة المقبلة

تشهد بعض محافظات مصر، اضطراباً في حالة الطقس، وعدم استقرار ملحوظ، في درجات الحرارة.





طقس اليوم غير مستقر





ونشطت الرياح المثيرة للرمال والأتربة في ساعات اليوم الأربعاء 25/12/2014، مع احتمال سقوط للأمطار بشكل غزير ببعض المحافظات.





طقس اليوم والـ72 ساعة المقبلة





وكشفت الأرصاد عن طقس الـ72 ساعة المقبلة، وقالت: "من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وشمال سيناء تمتد متوسطة الشدة إلى مدن القناة ومناطق من شمال الصعيد".





رمال وأتربة





وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد، أن يكون هناك نشاط ملحوظ للرياح، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وشمال سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، ما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الاحساس بانخفاض درجات الحرارة.





اضطراب الملاحة





وتنشط الرياح على البحر المتوسط، ما يؤدى إلى اضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية والطقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.





حالة الطقس في القاهرة الكبرى





وتنخفض الرؤية الأفقية، مع الاحساس بانخفاض درجات الحرارة، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة حتى نهاية الفترة، يصاحبها سقوط الأمطار وتكون خفيفة إلى متوسطة الشدة والطقس مائل للبرودة نهارا بارد ليلا، فيما يتعلق بطقس القاهرة الكبرى







