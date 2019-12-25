Advertisements
Advertisements
Advertisements

تشييع جثمان رئيس أركان الجيش الجزائري قايد صالح

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:47 ص
Advertisements
الفريق أحمد قايد صالح
الفريق أحمد قايد صالح
وكالات
Advertisements

شهدت الجزائر، اليوم الأربعاء، تشييع جنازة الفريق أحمد قايد صالح، رئيس الأركان الجزائري، الذي توفي أول أمس الاثنين، إثر سكتة قلبية أصابته وهو في منزله.

 

وكشفت وسائل إعلام جزائرية، عن تجمع عدد غفير من المواطنين خارج قصر الشعب، لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفريق الراحل.

 

وقد ألقى كل من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، سعيد شنقريحة، النظرة الأخيرة على جثمان قايد صالح.

 

​وكانت شخصيات وطنية وسياسية وحكومية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في الجزائر ومواطنون، قد بدأوا بالتواف،د منذ الساعات الأولى من الصباح، إلى قصر الشعب لإلقاء النظرة الأخيرة على الفقيد الفريق أحمد قايد صالح.

 

وتقام مراسم تشييع الجثمان بداية بإلقاء النظرة الأخيرة، ثم يرفع جثمان الفقيد باتجاه مقبرة العالية في الجزائر العاصمة، حيث يوارى الثرى في مربع الشهداء بعد صلاة الظهر، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

رئيس اركان الجيش الجزائري تشييع جثمان قايد صالح الفريق أحمد قايد صالح الجزائر احمد قايد صالح

أخبار تهمك

ساسي يرد على مشادته مع مرتضى منصور (صورة)

منذ ساعة

عاجل.. اشتعال أزمة بين الأهلي وكهربا بسبب الطمع

منذ يوم

حرب بين الأهلي والزمالك على الصفقة الشتوية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. غرق شوارع ومحال وتوقف حركة الصيد في دمياط (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش ليفربول LIVER

الآن

عاجل.. تعليق مثير من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي

منذ حوالي 15 ساعة

رونالدو يجهز مفاجأة لميسي في 2020

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. أول الراحلين عن الأهلي في يناير

منذ أقل من ساعتين

تعطيل الدراسة في بعض المناطق بسبب الأحوال الجوية

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

منذ حوالي 20 ساعة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول HD

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| نتيجة مباراة ليفربول| ملخص وأهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي| مشاهدة بث مباشر ليفربول live

الآن

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

الآن

عاجل.. فايلر يفجر مفاجأة نارية ويقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

الجزائر تعلن وفاة رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح

الجزائر: إعلان الحداد الوطني 7 أيام بعد وفاة رئيس الأركان

الجزائر تعين قائدًا جديدًا للجيش خلفًا للراحل قايد صالح

سبب وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري

أحمد قايد صالح.. وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري إثر سكتة قلبية

الجزائر تعلن الحداد بعد وفاة قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
04:45 م

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

عاجل.. أول الراحلين عن الأهلي في يناير

10:29 ص

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

04:19 ص

ساسي يرد على مشادته مع مرتضى منصور (صورة)

11:19 ص

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

06:20 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status