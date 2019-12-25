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عاجل.. براءة متهمين في إعادة محاكمتهما بـ"أحداث ماسبيرو"

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:46 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل 
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، ببراءة متهمين في إعادة محاكمتهما بالقضية المعروفة بـ"أحداث ماسبيرو"، والمتهمان هما كل من: محمد عبدالحميد محمد، ومحمد شوقي عبدالرحمن.

صدر الحكم برئاسة محمد سعيد الشربيني وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفي.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.
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