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أحمد داش يتعرض لحادث سيارة.. والدته:"اللهم لا اعتراض"

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:37 ص
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أحمد داش
أحمد داش
هبة أحمد
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أعلنت والدة الفنان أحمد داش عن تعرضه لحادث خطير أسفر عن تحطيم سيارته، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


حيث نشرت صورة للسيارة بعد تحطيمها ،وعلقت على الصورة قائلة :"الحمد لله اللهم لا اعتراض، رضينا بقضاء الله وقدره،أحمد إبني عمل حادثة، الحمد لله من قبل ومن بعد".

وفي سياق آخر، يشارك أحمد في رمضان2020 بمسلسل "البرنس"، والمسلسل بطولة محمد رمضان، روجينا، نور، أحمد زاهر،وعبد العزيز مخيون،سلوى عثمان، نجلاء بدر، ريم سامي،إدوارد، وأحلام الجرتيلي، دنيا عبد العزيز، أحمد داش.

والجدير بالذكر أنَّ أحمد شارك مؤخرًا في فيلم "كازابلانكا"، والفيلم تم عرضه في ماراثون عيد الفطر الماضي، والفيلم بطولة أمير كرارة، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، نيللي كريم، محمود البزاوي،مصطفي شعبان، إخراج بيتر ميمي.
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