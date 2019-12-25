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«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة المصري وطلائع الجيش بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش المصري PLUS بدون تقطيع NOW

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:47 ص
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مشاهدة مباراة المصري وطلائع الجيش بث مباشر
مشاهدة مباراة المصري وطلائع الجيش بث مباشر
الفجر الرياضي
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يدخل طلائع الجيش المباراة ويحتل الترتيب 15 ويمتلك سبعة نقاط ونتابع البث المباشر عبر موقع الفجر  بدون تقطيع .

مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر

كورة مباشر مشاهدة مباريات اليوم مجانا فى خدمة مجانية يقدمها موقع الفجر الرياضي لجماهير الفريقين ومتابعى كرة القدم العربية والعالمية فى تغطية حية للمباراة بدون تقطيع بث مباشر لقاء فريق المصري البورسعيدي مع فريق طلائع الجيش ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز المصري فى تحديث مستمر للمباراة لحظة بلحظة بدون تقطيع.

الدوري المصري الممتاز
موعد مباراة المصري مع طلائع الجيش
الساعة 5:00 مساء بتوقيت فى مصر
الساعة 6:00 مساء بتوقيت فى السعودية
الساعة 6:00 مساء بتوقيت فى الأردن
الساعة 6:00 مساء بتوقيت فى سوريا
الساعة 6:00 مساء بتوقيت فى فلسطين


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يستقبل مساء اليوم نادي طلائع الجيش نظيرة المصري البورسعيد وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري، وستقام المباراة علي ارضية ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكرى، ويدخل نادي المصري المباراة بروح معنوية منتوسطة بعد ان حقق التعادل مع نادي بيراميدز في الدوري، في الجولة الماضية، وشهدت الفترة الأخيرة تراجع كبير لنادي المصري، وفي الجانب المقابل يدخل نادي طلائع الجيش بروح معنوية منخفضة بعد الخسارة الأخيرة من نادي الجونة في الجولة الماضية بهدفين دون رد خارج الديار، ويأمل ان يحقق الفوز عندما يستقبل نظيرة المصري.

مستوي غير جيد لنادي المصري البورسعيد هذا الموسم تحت قيادة إيهاب جلال، حيث صرح المدير الفني لنادي المصري وقال لن أترك المصري، وقال سوف أقوم بتحسين الاداء فيما هو قادم وقال أعلم صعوبة الموقف حاليا، وجدير ان المصري يحتل المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط وخاض 8 مباريات حقق الفوز في لقائين وتعادل في لقائين وخسر في أربع مباريات، في الجانب المقابل يدخل الجون المباراة وهو يحتل المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في لقاء وخسر في 5 مباريات.

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