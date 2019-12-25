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مشاهدة مباراة المصري وطلائع الجيش بث مباشر «القناة المفتوحة» ON SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:43 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة المصري وطلائع الجيش بث مباشر ضمن منافسات الدوري المصرى الممتاز مشاهدة مباريات اليوم 25 من ديسمبر almisri Vs talayie aljaysh يلا كورة مباشر فى مباراة من منافسات الجولة العاشرة في الدور الاول من البطولة المصرية فى تغطية مباشرة لايف للمباراة من موقع الفجر مشاهدة مباراة اليوم مباشر فى تغطية مباشرة لايف.


 
 

مشاهدة مباراة المصري وطلائع الجيش بث مباشر
مشاهدة مباراة المصري مع طلائع الجيش فى نقل مباشر مساء اليوم حيث يستضيف ملعب السويس الجديد اللقاء الذى يجمع الفريقين فى منافسات الجولة العاشرة من الدور الاول فى بطولة الدورى المصري الممتاز من خلال موقع كورة اون مباشر مباريات اليوم مجانا حيث يسعى الفريقين الى حسم اللقاء بالفوز ومواصلة التقدم والمنافسة فى البطولة المصرية مشاهدة مباريات اليوم لايف من خلال موقع الفجر الرياضي لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للقاء.


 
موقف الفريقين فى جدول البطولة

بث مباشر مباراة المصري البورسعيدي اليوم ضمن منافسات الدورى المصري حيث يحتل الترتيب 13 ويمتلك ثمانية نقطة ونتابع البث المباشر عبر موقع الفجر الرياضي فى تحديث مستمر.

يدخل طلائع الجيش المباراة ويحتل الترتيب 15 ويمتلك سبعة نقاط ونتابع البث المباشر عبر موقع الفجر  بدون تقطيع .
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