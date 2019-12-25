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رسالة دكتوراه بجامعة حلوان تقدم طريقة جديدة لصناعة الأسنان الصناعية

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:43 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أية حمروشي
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ناقشت كلية التعليم الصناعي جامعة حلوان رسالة دكتوراه بعنوان: "تحضير وتوصيف متراكبات التيتانيوم كمواد مناسبه لاستخدامها فى التطبيقات الحيوية وتطبيقاتها التعليمية" والمقدم من الباحث أحمد الطنطاوى عبدالمجيد، المدرس المساعد بقسم تكنولوجيا الإنتاج.

تهدف الرسالة إلي تصنيع متراكبات التيتانيوم واستخدامها فى التطبيقات الحيوية "الطبية" في زراعة الاسنان والتي تعد طريقة جديدة لصناعة الاسنان الصناعية حيث يتم تصنيع الاسنان الصناعية من متراكبات التيتانيوم مع المولبيدينوم والزركونيا أو الالومينا بهدف الحصول على خصائص لها مقاومة للضغط والتأكل والبرى، بالاضافة إلى كونها متراكبات غير سامة لجسم الأسنان مقارنة بالمواد الأخرى التى يتم تصنيع الأسنان منها، حيث أظهرت مقاومة تآكل عالية فى اللعاب الاصطناعى لفم الانسان وتم التحقق من اختبار التوافق الحيوى مع جسم الإنسان للعينات وكشفت النتائج عن عدم وجود أى سمومية تضر بجسم الأسنان سواء عن طريق الفم أو الزرع فى العظام.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من إبراهيم لطفى محمد استاذ هندسة السيارات ووكيل كلية التعليم الصناعي لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان، ونادية سمعان لطف الله استاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بالاسماعيلية جامعة قناة السويس، إبراهيم محمد غياض استاذ باحث بمركز بحوث وتطوير الفلزات التبين، وأميمة عبدالجواد القاضى رئيس معمل تكنولوجيا المساحيق بمركز بحوث وتطوير الفلزات بالتبين.
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