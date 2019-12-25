KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة المصري وطلائع الجيش بث مباشر المصري NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش المصري NOW

مشاهدة مباراة المصري وطلائع الجيش بث مباشر عبر موقع الفجر يلا شوت مباشر حيث يستضيف اللقاء ستاد السويس الجديد فى مواجهة تجمع الفريقين almisri Vs talayie aljaysh ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدورى العام المصري فى مواجهات الدور الاول من البطولة يلا شوت مباشر مساء اليوم 25 من ديسمبر فى بث مباشر مباريات اليوم.





مشاهدة مباراة المصري وطلائع الجيش بث مباشر

مشاهدة مباراة المصري مع طلائع الجيش فى نقل مباشر لايف من موقع الفجر مباشر مشاهدة مباريات اليوم حيث يلتقى فريق المصري مع فريق طلائع الجيش فى صراع على الثلاثة نقاط فى منافسات الاسبوع العاشر من البطولة المصرية ويستضيف المباراة ملعب السويس الجديد يلا كورة مباشر مباريات اليوم فى توقيت 5:00 مساء فى القاهرة 6:00 مساء فى السعودية ويمكن متابعة اللقاء عبر البث المباشر لايف من رابط موقعنا.





يلا كورة مباريات اليوم مباشر

كورة اون لاين مشاهدة مباريات اليوم مباشر حيث يلتقى فريقى المصري البورسعيدي مع طلائع الجيش فى منافسات الاسبوع العاشر من الدور الاول في بطولة الدوري المصري.









يلا كورة مباشر مباريات اليوم لايف من خلال موقع الفجر فى لقاء تترقبه جماهير ومتابعي الفريقين وكرة القدم العالمية.





بطولة الدوري المصري

مباراة المصري مع طلائع الجيش

almisri Vs talayie aljaysh

توقيت الساعة الخامسة مساء بتوقيت فى القاهرة

توقيت الساعة السادسة مساء بتوقيت فى مكة



