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بابا الفاتيكان يدعو إلى "حب بلا مقابل"

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:41 ص
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بوابة الفجر
ماريان عيد
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خلال ترؤسه قداس عشية عيد الميلاد، مساء الثلاثاء، دعا البابا فرنسيس في عظته التي ألقاها أمام آلاف المؤمنين المجتمعين ككل عام في بازيليك القديس بطرس في الفاتيكان، إلى إشاعة المحبة "غير المشروطة" والتي لا تكلف شيئًا وذلك في مقابل منطق المتاجرة.

وقال رأس الكنيسة الكاثوليكية التي يبلغ عديد اتباعها 1،3 مليار نسمة في العالم: "الميلاد يذكرنا أن الله يحب جميع البشر حتى السيء منهم"، وأن "حبه غير مشروط" و"بلا مقابل"، وذلك "حتى إن كانت لديك أفكار خاطئة أو ارتكبت اسوأ التفاهات".

واعتبر البابا فرنسيس في عظة قداس عشية عيد الميلاد، أن من شأن هذا الحب "بلا مقابل" أن "يشيع السلم والبهجة"، وذلك بعكس ما هو شائع في عالمنا حيث "يبدو أن كل شيء يستجيب لمنطق ان تعطي في مقابل أن تأخذ".

كما طلب الحبر الأعظم من المؤمنين ألا ينسوا أن يقولوا "شكرًا لك"، مشيرًا إلى أن "هذه هي أفضل طريقة لتغيير العالم". 

وقال "نتغير وتتغير الكنيسة ويتغير التاريخ عندما نبدأ في عدم الرغبة في تغيير الآخرين، بل تغيير أنفسنا"، حاضًا على المبادرة الى ذلك وعدم انتظار الآخرين.
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