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الإمارات تستضيف السوبر المصري للمرة الثالثة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:39 ص
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الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
محمد الصو
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اقتربت دولة الإمارات العربية المتحدة، من استضافة مباراة السوبر المصري، بين ناديي الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها منتصف شهر فبراير من العام الجديد.

ونشرت صحيفة "الاتحاد الاماراتية"تقرير لها صباح اليوم الأربعاء، أن هناك اتفاق بأن مباراة السوبر المصري موسم 2019-2020، سيتم إقامتها في مدينة أبوظبي للمرة الثالثة، على الأراضي الإماراتية.

وقالت الصحيفة: إن مجلس أبوظبي الرياضي وقع اتفاقية مع وزارة الشباب والرياضة المصرية، من أجل إقامة مباراة الأهلي والزمالك، على الأراضي الإماراتية في كأس السوبر المصري.

وأكدت الصحيفة الإماراتية، أن الحفاوة التي يحظى بها الناديين في أبوظبي بجانب أنه تم تنظيم مباراتين الناديين في نفس البطولة من قبل، تجعل دائمًا مجلس أبوظبي لاستقطابهما هناك، حيث تواجد الأهلي أخر مرة في أبوظبي، حينما واجه المصري البورسعيدي، بكأس السوبر 2019".


وكان الأهلي، حقق بطولة السوبر المصري الماضية على حساب الزمالك، في أولى مباريات السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للأهلي، وفاز بها المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدفين، والتي أقيمت لحساب موسم 2018-2019.

ويشارك النادي الأهلي، في مباراة السوبر المصري بإعتباره حاملًا لقب بطولة الدوري المصري الممتاز، فيما يحمل الزمالك بطولة كأس مصر النسخة الماضية.

ويستعد الأهلي حاليًا لمواجهة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، على ملعب الأهلي بالسلام، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

كما يحل الزمالك ضيفًا على زيسكو يونايتد الزامبي، يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال.
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كأس مصر السوبر المصري الاهلي والزمالك الاهلي

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