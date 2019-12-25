"الإنتاج الحربي": زيادة إيرادات الشركات والوحدات لـ13.185 مليار جنيه





وتم خلال انعقاد الجمعيات العمومية استعراض معدلات الأداء في الشركات من حيث إيرادات النشاط والإنتاج والمبيعات وتحقيق الأرباح والخسائر وكذلك العمالة والأجور والاستثمارات سواء للمنتجات الحربية أو المدنية لكل شركة وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارات وأعضاء جمعيات لعدد 20 شركة ووحدة تابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي.



وفي ختام الجمعيات العمومية تم احتساب معدلات الأداء للشركات والوحدات وقد تبين تنفيذ نسبة ( 103 % ) من المعتمد لهذا العام وطبقاُ لذلك فقد تم تحقيق زيادة في إيرادات النشاط عن العام السابق بنسبة ( 113% ) حيث بلغ إجمالي إيرادات نشاط الشركات والوحدات بمبلغ ( 13.185 ) مليار جنيه، مقارنة بالعام السابق (11.618) مليار جنيه، وتم التوجيه للشركات والوحدات بضرورة العمل على رفع وتحسين مستويات الأداء وتلافي مسببات الخسائر في الأرباح.

ترأس الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعات الجمعيات العامة للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والتي تم إقامتها على مدار 3 أيام بمقر الوزارة بالسلام، لعرض الحساب الختامي للشركات عن عام 2018/ 2019، وذلك بحضور كبار المسؤولين من الجهاز المركزي للمحاسبات، وزارة التخطيط، بنك الاستثمار القومي، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، القوات المسلحة، رؤساء وأعضاء مجالس إدارات شركات الإنتاج الحربي وكبار المسئولين فى الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.