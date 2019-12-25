Advertisements
Advertisements
Advertisements

إنجى المقدم : فيلم "رأس السنة" يوجه رسالة هامة للمجمتع

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:35 ص
Advertisements
إنجي المقدم
إنجي المقدم
أ ش أ
Advertisements
قالت الفنانة إنجى المقدم إن فيلم رأس السنة يحمل فكرة، ويوجه رسالة هامة للمجتمع، متمنية أن يحقق الفيلم لدى عرضه النجاح المنشود.

وأضافت إنجى فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أنها تجسد شخصية تدعى مريم، تواجه الكثير من المشكلات مع زوجها، وتحاول إيجاد حلول لمواجهة هذه الخلافات.

وأشارت إلى أن أحداث الفيلم الذى ينتمى لنوعية أفلام اليوم الواحد تدور حول طبقة معينة فى ليلة رأس السنة، ويتعرض أبطاله لمواقف عدة طوال العرض، لافتة إلى أنها تسعى لاختيار أدوار مختلفة تتقمص شخصياتها.

جدير بالذكر أن أحداث فيلم ليلة رأس السنة تدور فى محافظة البحر اﻷحمر، بين عالم اﻷثرياء داخل إحدى المنتجعات القريبة من مدينة الغردقة، حيث يتعرض أبطال العمل للعديد من المواقف الصعبة عندما يلتقون معا.

ويشارك فى بطولة الفيلم الفنانون: محمد ممدوح، وإياد نصار، وشيرين رضا، وكوكبة من النجوم، ومن تأليف: محمد حفظى، وإخراج محمد صقر.
Advertisements

أخبار تهمك

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش ليفربول LIVER

الآن

عاجل.. فايلر يفجر مفاجأة نارية ويقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 7 ساعات

رونالدو يجهز مفاجأة لميسي في 2020

منذ 40 دقيقة

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

منذ حوالي 18 ساعة

مصر تقدم "صياغة بديلة" لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

الآن

عاجل.. اشتعال أزمة بين الأهلي وكهربا بسبب الطمع

منذ حوالي 22 ساعة

حرب بين الأهلي والزمالك على الصفقة الشتوية

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| نتيجة مباراة ليفربول| ملخص وأهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي| مشاهدة بث مباشر ليفربول live

الآن

عاجل.. تعليق مثير من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. غرق شوارع ومحال وتوقف حركة الصيد في دمياط (صور)

منذ ساعتين

تعليق ساخر من عمرو أديب على فايلر واكتساح الأهلي للاتحاد

منذ حوالي 20 ساعة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول HD

الآن

تعطيل الدراسة في بعض المناطق بسبب الأحوال الجوية

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
04:45 م

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

04:19 ص

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

06:20 ص

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

09:14 م

حرب بين الأهلي والزمالك على الصفقة الشتوية

09:09 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status