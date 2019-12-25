إنجى المقدم : فيلم "رأس السنة" يوجه رسالة هامة للمجمتع

وأضافت إنجى فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أنها تجسد شخصية تدعى مريم، تواجه الكثير من المشكلات مع زوجها، وتحاول إيجاد حلول لمواجهة هذه الخلافات.





وأشارت إلى أن أحداث الفيلم الذى ينتمى لنوعية أفلام اليوم الواحد تدور حول طبقة معينة فى ليلة رأس السنة، ويتعرض أبطاله لمواقف عدة طوال العرض، لافتة إلى أنها تسعى لاختيار أدوار مختلفة تتقمص شخصياتها.





جدير بالذكر أن أحداث فيلم ليلة رأس السنة تدور فى محافظة البحر اﻷحمر، بين عالم اﻷثرياء داخل إحدى المنتجعات القريبة من مدينة الغردقة، حيث يتعرض أبطال العمل للعديد من المواقف الصعبة عندما يلتقون معا.





ويشارك فى بطولة الفيلم الفنانون: محمد ممدوح، وإياد نصار، وشيرين رضا، وكوكبة من النجوم، ومن تأليف: محمد حفظى، وإخراج محمد صقر.