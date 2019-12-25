عاجل.. أول الراحلين عن الأهلي في يناير

اقترب وليد أزارو مهاجم الفريصق الأول بالنادي الأهلي من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير.









ويفكر نادي الوداد المغربي في التعاقد مع وليد أزارو لتدعيم خط هجوم الفريق، حيث يواجه الفريق المغربي خطر فقدان هدافه أيوب الكعبي.



