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عاجل.. أول الراحلين عن الأهلي في يناير

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:29 ص
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بوابة الفجر
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اقترب وليد أزارو مهاجم الفريصق الأول بالنادي الأهلي من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير.


ويفكر نادي الوداد المغربي في التعاقد مع وليد أزارو لتدعيم خط هجوم الفريق، حيث يواجه الفريق المغربي خطر فقدان هدافه أيوب الكعبي.


ويعاني أزارو من قلة المشاركة مع الأهلي هذا الموسم تحت قيادة المدرب رينيه فايلر مما يدفعه للتفكير في الرحيل والموافقة على عرض الوداد.


ويعول فايلر مدرب الأهلي على النيجيري جونيور أجايي في الخط الهجومي للفريق، وهناك محاولات من المدرب لضم مهاجم أجنبي جديد تحسباً لرحيل وليد أزارو المتوقع في الفترة القادمة .
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