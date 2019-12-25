Advertisements
Advertisements
Advertisements

بدء افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني بالفيوم بتلاوة آيات من الذكر الحكيم

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:32 ص
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
بدأت احتفالية افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أيمن عقل.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم.

ويستهدف هذا المجمع، تقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني والعمل على توفيره بالكميات والجودة، لتكون الأسعار مناسبة وفي متناول المواطن.

وكما يهدف المُجمع إلى تحقيق القيمة المضافة بالاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة، وذلك عن طريق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيواني ومشروعات الإنتاج الزراعي.

ويتيح المشروع، العديد من فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمي، كما يضم المشروع مزارع لتربية الماشية بمختلف أنواعها ومجازر آلية حديثة متكاملة ومصانع لمختلف منتجات الألبان.
Advertisements

أخبار تهمك

تعطيل الدراسة في بعض المناطق بسبب الأحوال الجوية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فايلر يفجر مفاجأة نارية ويقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| نتيجة مباراة ليفربول| ملخص وأهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي| مشاهدة بث مباشر ليفربول live

الآن

تعليق ساخر من عمرو أديب على فايلر واكتساح الأهلي للاتحاد

منذ حوالي 20 ساعة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول HD

الآن

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 7 ساعات

رونالدو يجهز مفاجأة لميسي في 2020

منذ 43 دقيقة

مصر تقدم "صياغة بديلة" لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. غرق شوارع ومحال وتوقف حركة الصيد في دمياط (صور)

منذ ساعتين

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

الآن

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. اشتعال أزمة بين الأهلي وكهربا بسبب الطمع

منذ حوالي 22 ساعة

حرب بين الأهلي والزمالك على الصفقة الشتوية

منذ أقل من ساعتين

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش ليفربول LIVER

الآن

عاجل.. تعليق مثير من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
04:45 م

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

04:19 ص

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

06:20 ص

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

09:14 م

حرب بين الأهلي والزمالك على الصفقة الشتوية

09:09 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status