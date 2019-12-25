يضم 1000 قطعة.. تعرف على متحف آثار الغردقة الجديد (صور)

تستعد مدينة الغردقة، ولأول مرة، في البحر الأحمر، لافتتاح متحف أثري لعرض قطع آثار أصلية بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك لتنشيط السياحة وزيادة أعداد السائحين بالبحر الأحمر.





وترصد لكم الفجر أهم المعلومات عن متحف الغردقة الجديد قبل افتتاحه المقرر في احتفالات البحر الأحمر بعيدها القومي، بحضور رئيس مجلس الوزراء.





يضم متحف الغردقة العديد من القطع الأثرية التاريخية والتي تقرب من 1000 قطعة أثرية، تم اختيارهم من مختلف المخازن المتحفية الموجودة بالقاهرة، والتى ستكون مناسبة مع المنطقة الواقع بها المتحف.





تم تخصيص جانب خاص بالمتحف لعرض التراث الثقافي والآثار الخاصة بمحافظة البحر الأحمر،وتم تصميمه ليصبح مزارا سياحيًا عالميًا ليكون إضافة جديدة للبرامج السياحية بالمحافظة.





وجارٍ الآن الانتهاء من الأعمال النهائية في المتحف،تمهيدا لافتتاحه في العيد القومي لمحافظة البحر الأحمر، كما أن هذا المتحف هو أول عمل مشترك بين الوزارة وأحد مستثمرى البحر الأحمر، لعرض قطع أثرية أصلية غير مقلدة، وتم تصميمه بحيث يكون مزارا سياحيًا عالميًا يضاف إلى مقاصد المحافظة السياحية المختلفة.





وكان تفقد مطلع الأسبوع الجاري الدكتور خالد العناني وزير الآثار ومحافظ البحر الأحمر متحف الغردقة الجديد للإطلاع والوقوف علي ما تم من الأعمال تمهيدًا لافتتاحه بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.





يذكر أن افتتاح متحف الغردقة سيساهم بصورة كبيرة في تشجيع السياح لزيارة المتاحف خلال نزهتهم بالغردقة بجانب السياحة الشاطئية، وبالتالى ارتفاع إيرادات الدولة، كما أنه يساهم فى الترويج للآثار المصرية.



