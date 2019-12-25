"الأرصاد" تصدر عدة تحذيرات بشأن حالة الطقس (فيديو)





قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا في الأسبوع الأول من فصل الشتاء والذي يشهد بداية قوية وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الأمس وتستمر حتى الجمعة المقبلة.وأوضح "شاهين"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن حالة عدم الاستقرار بدأت بنشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمكشوفة والمدن الجديدة والتي تستمر خلال هذه الفترة، وتتسبب في تقليل الرؤية الأفقية على الطرق، مناشدًا المواطنين بالقيادة بهدوء على الطرق وعدم التعرض المباشر للأتربة، لافتًا إلى أن نشاط الرياح يزيد من احساسنا ببرودة الجو أكثر، حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة لـ 18 درجة، بينما نشاط الرياح يجعلنا نشعر وكأنها 15 درجة.وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه منذ الأمس هناك تساقط لأمطار متوسطة على السواحل الشمالية، ولكن منذ الساعات الأولى من الصباح أصبحت الامطار غزيرة جدًا على السواحل الشمالية وخاصة الإسكندرية التي وصلت كميات الأمطار الغزيرة بها لـ 38 ملي، وهناك حالة من عدم الاستقرار شديدة في الأحوال الجوية بها، كما أن القاهرة تشهد أمطار خفيفة لمتوسطة اعتبارًا من اليوم وحتى الجمعة المقبلة، مشددًا على ضرورة تجنب الملاحة البحرية بالبحر المتوسط.