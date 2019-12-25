ألبرت شفيق يقرر انطلاق برنامج "كل يوم" على ONE بشكل مختلف مع بداية العام الجديد

بعد أن عين تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ألبرت شفيق رئيسا لشبكة قنوات ON، قرر أ ن يجعل شاشة ON E مختلفة شكلا ومضمونا حيث كشف عن البرنامج الرئيسي بالقناة، بعرض برومو برنامج "كل يوم" بشكل جديد يطل من خلاله المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، والإعلامية بسمة وهبة، على شاشة قناة ONE، الذى تنطلق أولى حلقاته مع بداية العام الجديد، يوم 1 يناير 2020.

وفي الفيديو الدعائي، يتبادل الإعلاميان تقديم فكرة البرنامج، حيث يبدأ خالد أبو بكر التقديم تليه بسمة، ويقولان "هو دا اللي أنا هقوله.. أنا مش هقول الكلام ده وهقول اللي أنا عاوزاه.. محتاجين كلنا نسمع بعض.. والأهم نفهم بعض.. كل يوم هنقول اللي أحنا عاوزينه.. كل يوم هنعرف إن الاختلاف مش ضعف.. كان زمان بيقولوا الرأى والرأى الآخر.. دلوقتى فى مليون رأى ومليون رأي آخر.. بس كل يوم هنسمعك وكل يوم هنكلمك.. كل يوم هنناقش أفكارك وآرائك.. كل يوم احترام للحرية".





ومن فكرة البرومو يتضح ان البرت شفيق قد بدأ بشكل مختلف وبحرية في الرأي اكثر مما كانت عليه