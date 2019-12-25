تعليم قنا: قبول اعتذارات العمل بلجان الشهادة الإعدادية بتقرير طبي

قال المهندس محمد الرشيدي وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا، إنه تم عقد اجتماع موسع بالمديرية في حضور صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية لمناقشة الاستعداد لامتحان الشهادة الإعدادية.





وشدد الرشيدي، على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إخطار أولياء الأمور بضرورة سداد الرسوم المدرسية لإتاحة تسجيل الاستمارات لطلاب الشهادة الإعدادية، خاصة وأن رقم ايصال السداد من خانات الاستمارة.





وأضاف أن الإفراط في الاعتذار عن العمل بلجان الشهادة الإعدادية قد يؤثر على تحقق الانضباط داخل اللجان، لذا فسوف يقتصر قبول الاعتذارات على الحالات المرضية الموثقة بتقرير طبي من القومسيون.





جاء ذلك بحضور مديري عموم الإدارات التعليمية ومديري إدارات التوجيه المالي والتعليم الإعدادي والإحصاء وشئون الطلاب بالمديرية والإدارات التعليمية ورئيس لجنة النظام والمراقبة.



